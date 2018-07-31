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СБ ООН предостерегает от досрочного прекращения работы Миссии АС в Сомали
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СБ ООН предостерегает от досрочного прекращения работы Миссии АС в Сомали 

ИА Синьхуа 2 часа назад
ООН, 30 июля /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН в понедельник предупредил о рискованности досрочного прекращения работы Миссии Африканского союза /АС/ в Сомали /АМИСОМ/.
Постпред Казахстана при ООН, председатель Санкционного комитета СБ по Сомали и Эритрее Кайрат Умаров заявил, что правительственные силы Сомали «пока не готовы полностью взять на себя ответственность за безопасность страны». Отчитываясь о работе своего комитета перед СБ, он подчеркнул, что эмбарго на поставки оружия не может быть окончательно снято, пока Могадишо не проведет реформы в сферах политики и безопасности.
Совет Безопасности в понедельник продлил мандат Миссии АС в Сомали, постановив уменьшить численность ее негражданского персонала до 20626 человек к 28 февраля 2019 года и заявив, что медлить с дальнейшим сокращением личного состава миссии после этой даты нежелательно.
АМИСОМ была создана в январе 2007 года. Одна из ее задач — помощь правительству Сомали в борьбе с экстремистской группировкой "Аш-Шабаб". —0—
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