СБ ООН предостерегает от досрочного прекращения работы Миссии АС в Сомали 

ООН, 30 июля /Синьхуа/ — Совет Безопасности /СБ/ ООН в понедельник предупредил о рискованности досрочного прекращения работы Миссии Африканского союза /АС/ в Сомали /АМИСОМ/.
Постпред Казахстана при ООН, председатель Санкционного комитета СБ по Сомали и Эритрее Кайрат Умаров заявил, что правительственные силы Сомали «пока не готовы полностью взять на себя ответственность за безопасность страны». Отчитываясь о работе своего комитета перед СБ, он подчеркнул, что эмбарго на поставки оружия не может быть окончательно снято, пока Могадишо не проведет реформы в сферах политики и безопасности.
Совет Безопасности в понедельник продлил мандат Миссии АС в Сомали, постановив уменьшить численность ее негражданского персонала до 20626 человек к 28 февраля 2019 года и заявив, что медлить с дальнейшим сокращением личного состава миссии после этой даты нежелательно.
АМИСОМ была создана в январе 2007 года. Одна из ее задач — помощь правительству Сомали в борьбе с экстремистской группировкой "Аш-Шабаб". —0—