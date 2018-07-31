Ещё
Глава правительства Италии высказался на тему войск США в Ливии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава правительства Италии высказался на тему войск США в Ливии 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне ответил на вопрос о допустимости использования американских войск в Ливии, выразив мнение, что этот вопрос не имеет принципиального значения для стабилизации обстановки в африканской стране.
По словам Конте, «вопрос [использования американских] войск [в Ливии] не имеет такого уж [большого] значения», передает ТАСС.
«Важно сотрудничать со всеми заинтересованными в Ливии сторонами и поддерживать взятый ими курс. Этот курс ясен и заключается в проведении выборов, включая президентские, в обстановке стабильности», — заявил Конте в интервью телеканалу Fox News.
Глава правительства Италии выразил мнение, что по ситуации Ливии Вашингтон и Рим «разделяют одно и то же видение».
«Мы хотим, чтобы Ливия стала более процветающей и стабильной, в интересах своего народа», — пояснил глава правительства Италии, выразив мнение, что именно этим путем можно достичь большей безопасности для всего Средиземноморья.
Напомним, на прошлой неделе Ливийская национальная армия объявила о контроле 90% территории страны. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о шансах Халифы Хафтара объединить Ливию.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Ливийская национальная армия заявила о контроле 90% территории страны В Раде сообщили о возбужденном против Порошенко деле о госизмене Минск прокомментировал сведения об инсульте у Лукашенко
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
День падения Крымского моста отметят народными гуляньями65
Новая страна встала на сторону России178
В WhatsApp появилась удобная функция8
Налоговая тайна перестанет быть тайной51
В РФ нашли еще один повод для штрафов135
Видео
02:01
Глава региона заявился в Кремль и попросил денег у Путина
Политика
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
03:31
Съемка пожара от первого лица ужаснула пользователей
Пожары Происшествия
00:39
«Армата» оказалась ненужной российской армии
Оружие Армия
00:35
Порошенко официально обвинили в госизмене
Украина В мире
04:49
Милонов предложил устроить суд над Бузовой
Шоу-бизнес Происшествия
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
04:20
Семьям погибших при пожаре в Сочи помогут
Происшествия Пожары
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение