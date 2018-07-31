Глава правительства Италии высказался на тему войск США в Ливии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте после переговоров с главой Белого дома Дональдом Трампом в Вашингтоне ответил на вопрос о допустимости использования американских войск в Ливии , выразив мнение, что этот вопрос не имеет принципиального значения для стабилизации обстановки в африканской стране.

По словам Конте, «вопрос [использования американских] войск [в Ливии] не имеет такого уж [большого] значения», передает ТАСС

«Важно сотрудничать со всеми заинтересованными в Ливии сторонами и поддерживать взятый ими курс. Этот курс ясен и заключается в проведении выборов, включая президентские, в обстановке стабильности», — заявил Конте в интервью телеканалу Fox News

Глава правительства Италии выразил мнение, что по ситуации Ливии Вашингтон и Рим «разделяют одно и то же видение».

«Мы хотим, чтобы Ливия стала более процветающей и стабильной, в интересах своего народа», — пояснил глава правительства Италии, выразив мнение, что именно этим путем можно достичь большей безопасности для всего Средиземноморья.