СМИ: Египет предложил России перенести посольство в новую столицу

Египетские власти предложили российской дипмиссии перенести посольство из Каира в новую столицу страны, окончание строительства которой запланировано на конец текущего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на двух источников в дипломатических кругах.

Россия получила предложение от египетской стороны о переносе посольства до конца года. На данный момент этот вопрос находится на стадии рассмотрения", — сказал источник.

Эту информацию также подтвердил глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа. По его словам, с подобным предложением Каир обратился к дипломатическим представительствам 90 стран.

Новая столица, которая пока не имеет названия, расположится в 45 км от Каира, последний лишится столичного статуса. В газете отмечают, что согласно генеральному плану на территории 700 кв. км разместятся основные египетские министерства, финансовый центр и жилые районы, рассчитанные на 5 млн человек.