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СМИ: Египет предложил России перенести посольство в новую столицу
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СМИ: Египет предложил России перенести посольство в новую столицу 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Египетские власти предложили российской дипмиссии перенести посольство из Каира в новую столицу страны, окончание строительства которой запланировано на конец текущего года. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на двух источников в дипломатических кругах.
"Россия получила предложение от египетской стороны о переносе посольства до конца года. На данный момент этот вопрос находится на стадии рассмотрения", — сказал источник.
Эту информацию также подтвердил глава информационного бюро египетского посольства в Москве Айман Муса Мустафа. По его словам, с подобным предложением Каир обратился к дипломатическим представительствам 90 стран.
Новая столица, которая пока не имеет названия, расположится в 45 км от Каира, последний лишится столичного статуса. В газете отмечают, что согласно генеральному плану на территории 700 кв. км разместятся основные египетские министерства, финансовый центр и жилые районы, рассчитанные на 5 млн человек.
Ранее президент Египта прокомментировал перенос посольства США в Иерусалим.
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