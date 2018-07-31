Дипломатов России гонят из Каира

Власти Египта предложили посольству России переехать, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

В настоящее время власти североафриканской страны заняты строительством новой и еще никак не названной столицы, куда, согласно их планам, переберутся все местные правительственные ведомства, а также представительства ряда стран.

Предложение переехать в новую столицу Египта, которая расположится в 45 километрах от нынешней, получили и российские дипломаты. По словам собеседников издания, сейчас они рассматривают возможность этого.

«Перенос миссий будет осуществляться на добровольной основе», — отметил глава информбюро посольства Египта в Москве.

По словам Аймана Мусы, в новой столице будет обустроен специальный дипломатический квартал, заселить который к концу 2018 года было предложено представительствам 90 стран.