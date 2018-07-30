Совбез ООН продлил мандат миротворцев в Сомали

Принятая резолюция, как и предыдущие ее варианты, предполагает, что АМИСОМ будет содействовать политическому процессу в Сомали и поддерживать усилия по стабилизации ситуации. В частности, «постепенной передаче обязанностей по обеспечению безопасности со стороны АМИСОМ сомалийским силам безопасности в зависимости от возможностей сомалийских сил безопасности и при условии улучшения политической ситуации и обстановки в плане безопасности в Сомали в целях обеспечения того, чтобы сомалийские институты безопасности взяли на себя руководящую роль в этой сфере не позднее декабря 2021 года», говорится в документе.

Кроме того, Совбез ждет от миротворческой миссии, что она сможет снизить уровень угрозы, исходящей от группировки "Аш-Шабаб" * и других вооруженных оппозиционеров.

В документе также указывается, что Совбез приветствует намерение Африканского союза разработать новую концепцию операций для АМИСОМ к 1 ноября 2018 года и просит заниматься этой разработкой «в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и федеральным правительством Сомали».

Базирующаяся в Сомали «Аш-Шабаб»* имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида» *. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.