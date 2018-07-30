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Совбез ООН продлил мандат миротворцев в Сомали
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Совбез ООН продлил мандат миротворцев в Сомали 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ООН, 30 июл — РИА Новости. Совет Безопасности ООН в понедельник единогласно проголосовал за принятие резолюции по продлению мандата Африканского союза в Сомали (АМИСОМ) до 31 мая 2019 года, допустимая численность миссии установлена в размере 20,6 тысячи человек.
Принятая резолюция, как и предыдущие ее варианты, предполагает, что АМИСОМ будет содействовать политическому процессу в Сомали и поддерживать усилия по стабилизации ситуации. В частности, «постепенной передаче обязанностей по обеспечению безопасности со стороны АМИСОМ сомалийским силам безопасности в зависимости от возможностей сомалийских сил безопасности и при условии улучшения политической ситуации и обстановки в плане безопасности в Сомали в целях обеспечения того, чтобы сомалийские институты безопасности взяли на себя руководящую роль в этой сфере не позднее декабря 2021 года», говорится в документе.
Кроме того, Совбез ждет от миротворческой миссии, что она сможет снизить уровень угрозы, исходящей от группировки "Аш-Шабаб"* и других вооруженных оппозиционеров.
В документе также указывается, что Совбез приветствует намерение Африканского союза разработать новую концепцию операций для АМИСОМ к 1 ноября 2018 года и просит заниматься этой разработкой «в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и федеральным правительством Сомали».
Базирующаяся в Сомали «Аш-Шабаб»* имеет тесные связи с международной террористической организацией «Аль-Каида»*. Она ведет вооруженную борьбу против центрального правительства Сомали и препятствует гуманитарной деятельности ООН. Группировка внесена США в список террористических организаций в 2008 году, в отношении нее на территории страны действуют санкции.
*Запрещённая в России террористическая организация
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