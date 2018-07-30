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ХАМАС отправил делегацию для обсуждения межпалестинского урегулирования
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ХАМАС отправил делегацию для обсуждения межпалестинского урегулирования 

РИА Новости 1 час назад
ГАЗА, 30 июл — РИА Новости. Делегация движения ХАМАС, правящего в секторе Газа, отправилась в Каир для участия в очередной попытке урегулировать межпалестинский конфликт при посредничестве Египта, сообщил РИА Новости официальный представитель ХАМАС Фаузи Бархум.
В Каире исламистов ждут высокопоставленные представители движения ФАТХ, которое контролирует Западный берег реки Иордан.
"Сегодня в столицу Египта для проведения переговоров о палестинском вопросе отправилась делегация движения ХАМАС под руководством заместителя председателя политбюро Салаха аль-Арури", — сказал собеседник агентства.
ХАМАС, внесенный в целом ряде стран, включая США и Израиль, в списки террористических организаций, последние 11 лет правит в секторе Газа, который живет в условиях санкций, изоляции от внешнего мира, военных конфликтов и деградирующей социально-экономической ситуации. Оппоненты исламистов из движения ФАТХ контролируют Западный берег через институты Палестинской национальной администрации, пользующиеся международным признанием и поддержкой.
В октябре прошлого года ФАТХ и ХАМАС подписали в Каире соглашение о преодоления раскола и восстановления целостности палестинской политической системы, однако основная часть договоренностей до сих пор не реализована на практике.
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