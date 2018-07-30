СМИ: В Египте несколько сирийских группировок подписали соглашение о прекращении огня 

Несколько сирийских группировок, действующих на севере и востоке страны, подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает MENA.
«Соглашение предусматривает участие в борьбе с терроризмом, усилиях по достижению политического урегулирования сирийского кризиса, возвращению беженцев и перемещённых лиц в свои дома, освобождению заключённых», — цитирует РИА Новости главу умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии» Ахмеда Джарба.
Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Дераа над городом Тофас, который был освобождён от боевиков, поднят государственный флаг Сирии.
Также стало известно, что армия страны подняла флаг на площади, где в 2011 году начались антиправительственные протесты.