СМИ: В Египте несколько сирийских группировок подписали соглашение о прекращении огня

Несколько сирийских группировок, действующих на севере и востоке страны, подписали соглашение о прекращении огня. Об этом сообщает MENA.

По данным агентства, документ подписан «под патронажем Египта и под гарантии России ».

«Соглашение предусматривает участие в борьбе с терроризмом, усилиях по достижению политического урегулирования сирийского кризиса, возвращению беженцев и перемещённых лиц в свои дома, освобождению заключённых», — цитирует РИА Новости главу умеренного оппозиционного движения «Завтра Сирии » Ахмеда Джарба.

Ранее сообщалось, что в сирийской провинции Дераа над городом Тофас, который был освобождён от боевиков, поднят государственный флаг Сирии.

Также стало известно, что армия страны подняла флаг на площади, где в 2011 году начались антиправительственные протесты.