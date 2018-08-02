Ещё
Эксперты: в России туристы не верят в запуск чартеров в Египет в 2018 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты: в России туристы не верят в запуск чартеров в Египет в 2018 году 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Около 70% российских туристов не верят в открытие чартерных рейсов в Египет в этом году, следует из опроса сервиса путешествий OneTwoTrip.
"74% клиентов указали, что хотели бы поехать в Египет этой осенью или зимой, если откроется чартерное авиасообщение и начнется продажа туров. При этом на исполнение своих желаний они смотрят с куда меньшим оптимизмом. Уверенность в том, что в ближайшие месяцы чартеры из России начнут летать на египетские курорты, выразили только 33% респондентов", — рассказали в сервисе.
Более половины — 51% путешественников — сомневаются в изменении ситуации, а еще 16% убеждены в том, что чартерных рейсов Египет в предстоящем осенне-зимнем сезоне точно не будет.
"В текущей ситуации возвращение на туристический рынок Египта порадовало бы очень большое количество туристов и увеличило количество тех, кто сможет позволить себе поездку на море", — прокомментировал руководитель направления пакетных тревел-продуктов OneTwoTrip Антон Ким.
По мнению путешественников, главные преимущества Египта перед остальными морскими направлениями, подходящими для отдыха в осенне-зимний период, — это Красное море с его насыщенным подводным миром (59%), низкая стоимость отдыха (20%) и исторические наследие страны (9%). Отрицательными сторонами отдыха в Египте опрошенные назвали низкий уровень безопасности (49%), навязчивость местных жителей (24%) и большое количество отдыхающих на египетских курортах соотечественников (14%).
Регулярное авиасообщение между Москвой и Египтом, прерванное в 2015 году, было восстановлено в середине апреля текущего года, когда были запущены прямые рейсы между Москвой и Каиром. Авиасообщение между странами было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании «Когалымавиа», летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. Решению о возобновлении полетов между странами, пока только в виде регулярных рейсов между Москвой и Каиром, предшествовала большая работа по усилению мер безопасности в аэропорту египетской столицы. Министр транспорта РФ Евгений Дитрих говорил, что вопрос открытия чартерного авиасообщения будет обсуждаться после чемпионата мира по футболу 2018 года.
Последние новости
Такого, как в Армении, на постсоветском пространстве еще не было Почему западные танки "опередили" в рейтингах российские В США испугались российского "убийцу подлодок"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Визит к пенсионерке закончился для коллекторов мучительной смертью699
Ходорковский оправдался за гибель журналистов в ЦАР182
Действия армянских властей раздражают Кремль68
WhatsApp будет брать деньги за сообщения
Борисову избил известный российский певец94
Видео
00:49
Крушение пассажирского самолета сняли на видео изнутри
Происшествия
01:14
Срыв сроков: корабли уплыли от ВМФ
Армия Статьи
01:01
«Крым был для меня, есть и будет всегда русский»
В мире Статьи
00:30
«Месть» Земфире и другие события дня
В мире
01:01
Савченко попросила Трампа оказать давление на Путина
Украина В мире
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия
00:53
Борисову избил известный российский певец
Шоу-бизнес
04:43
Пытки и допрос: подробности смерти российских журналистов
Происшествия
00:31
Лондон спешно заметает следы в деле Скрипалей
В мире
00:52
Россияне бушуют из-за разборки Лепса и Михеевой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение