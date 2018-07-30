«Аэрофлот» перевез между РФ и Египтом около 10 тыс. пассажиров после возобновления полетов

"С начала полетов в начале апреля по июнь включительно [мы перевезли] чуть более 9,5 тыс. человек", — сказали ТАСС в «Аэрофлоте».

"Аэрофлот" — единственный назначенный перевозчик на направлении Москва — Каир со стороны РФ. Также по этому маршруту полеты выполняет египетская Egypt Air

Авиасообщение между Египтом и Россией было прекращено в ноябре 2015 года, после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании «Когалымавиа» . В течение 2016-2017 годов стороны вели переговоры о возобновлении авиасообщения. В аэропорту Каира был построен новый терминал, отвечающий всем требованиям авиабезопасности. Российские авиаспециалисты перед возобновлением авиасообщения не раз проверяли аэропорт на соответствие требованиям безопасности.

В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир. Последующие два месяца ушло на урегулирование технических вопросов, в том числе бронирование слотов и составление расписания, а также решения вопроса о присутствии в аэропорту Каира российских сотрудников безопасности.

На данный момент авиасообщение открыто только для регулярных рейсов между Москвой и Каиром, чартерные полеты на курорты (в частности в Шарм-эш-Шейх и Хургаду) до сих пор приостановлены.