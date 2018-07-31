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Шесть человек погибли при теракте на юге Филиппин
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Шесть человек погибли при теракте на юге Филиппин 

Российская Газета 23 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Жертвами взрыва в провинции Басилан на юге Филиппин стали шесть человек.
Инцидент произошел в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Ответственность за случившееся взяла на себя организация «Абу Сайяф», связанная с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ).
По данным разведки, членами созданной 28 лет назад «Абу Сайяф» на сегодняшний день являются 400 человек. В 2004 году организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала паром «Суперферри-14». Тогда погибли свыше 200 человек, напоминает РИА Новости.
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