Шесть человек погибли при теракте на юге Филиппин 

Жертвами взрыва в провинции Басилан на юге Филиппин стали шесть человек.
Инцидент произошел в городе Ламитан в районе гражданских вооруженных территориальных сил. Ответственность за случившееся взяла на себя организация «Абу Сайяф», связанная с ДАИШ (арабское название запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ).
По данным разведки, членами созданной 28 лет назад «Абу Сайяф» на сегодняшний день являются 400 человек. В 2004 году организация совершила крупнейший в истории Филиппин теракт — взорвала паром «Суперферри-14». Тогда погибли свыше 200 человек, напоминает РИА Новости.