Боевики обстреляли квартал в Алеппо

БЕЙРУТ , 30 июл — РИА Новости . Жилой квартал на окраине сирийского города Алеппо подвергся ракетному обстрелу со стороны радикальных группировок, два человека погибли и шестеро получили ранения, сообщает сирийский гостелеканал.

По данным телеканала, ракеты разорвались в спальном районе.

Последний раз боевики открывали огонь по Алеппо 21 июля, тогда так же погибли два мирных жителя.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство» *. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование в Сирии и восстановление страны.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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