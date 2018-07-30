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Боевики обстреляли квартал в Алеппо
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Боевики обстреляли квартал в Алеппо 

РИА Новости 14 минут назад
БЕЙРУТ, 30 июл — РИА Новости. Жилой квартал на окраине сирийского города Алеппо подвергся ракетному обстрелу со стороны радикальных группировок, два человека погибли и шестеро получили ранения, сообщает сирийский гостелеканал.
По данным телеканала, ракеты разорвались в спальном районе.
Последний раз боевики открывали огонь по Алеппо 21 июля, тогда так же погибли два мирных жителя.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. Несколько месяцев назад было объявлено о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой «Исламское государство»*. Правительственная армия при поддержке ВКС РФ продолжает отдельные операции против оставшихся боевиков. На первый план в настоящее время выступает политическое урегулирование в Сирии и восстановление страны.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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