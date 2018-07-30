Ещё
Привлекательные для туристов провинции Египта могут получить свои логотипы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Привлекательные для туристов провинции Египта могут получить свои логотипы 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 30 июл — РИА Новости. Проект формирования у иностранных туристов привлекательного и понятного образа отдельных провинций Египта был озвучен в ходе молодежного форума, который завершился накануне в Каирском университете при участии президента страны Абдель Фаттаха ас-Сиси.
Как пишет египетская газета «Йоум7», идею создания бренда для провинций и его активного продвижения на мировом рынке предложили молодые активисты из Луксора. В этом уникальном городе и его окрестностях расположены одни из самых привлекательных для туристов всего мира памятников — гробницы и храмы Древнего Египта. В провинции Луксор некоторое время назад при поддержке губернатора стартовал пилотный проект создания бренда, разработкой которого занялись студенты и профессора Германско-египетского университета.
"Проект визуализации образа Луксора нацелен, прежде всего, на молодежь, чтобы заинтересовать ее древнеегипетской историей, показать, что история и памятники могут быть «в моде», а их посещение — престижным и интересным", — рассказали инициаторы проекта.
Они представили на молодежном форуме в Каире макет логотипа Луксора, при создании которого использовались современные яркие образы в сочетании с иероглифическими символами, рекламный слоган: «Луксор: по другую сторону истории», а также поделились идеями брендирования провинции, куда, в том числе, войдет работа по продвижению бренда в социальных сетях и специальный туристический сайт в интернете. Авторы стартапа настаивают, что «однажды созданный качественный „туристический“ образ уже не должен видоизменяться, меняться должны формы его подачи и продвижения в зависимости от требований времени».
Президент Египта по итогам каирского молодежного форума распорядился развить инициативу Луксора и подготовить проект Branding Egypt, в ходе реализации которого свои логотипы получат все привлекательные для туристов провинции.
Молодежную инициативу оценили и в парламенте Египта. Представители парламентского комитета по туризму уверены, что современные и нестандартные решения в туристической сфере будут способствовать развитию этой отрасли.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко84
Жестокая расправа над туристами попала на видео109
Россиянам окончательно испортили лето30
Россия простила долги другим странам364
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы107
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение