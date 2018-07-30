Привлекательные для туристов провинции Египта могут получить свои логотипы

Как пишет египетская газета «Йоум7», идею создания бренда для провинций и его активного продвижения на мировом рынке предложили молодые активисты из Луксора . В этом уникальном городе и его окрестностях расположены одни из самых привлекательных для туристов всего мира памятников — гробницы и храмы Древнего Египта. В провинции Луксор некоторое время назад при поддержке губернатора стартовал пилотный проект создания бренда, разработкой которого занялись студенты и профессора Германско-египетского университета.

"Проект визуализации образа Луксора нацелен, прежде всего, на молодежь, чтобы заинтересовать ее древнеегипетской историей, показать, что история и памятники могут быть «в моде», а их посещение — престижным и интересным", — рассказали инициаторы проекта.

Они представили на молодежном форуме в Каире макет логотипа Луксора, при создании которого использовались современные яркие образы в сочетании с иероглифическими символами, рекламный слоган: «Луксор: по другую сторону истории», а также поделились идеями брендирования провинции, куда, в том числе, войдет работа по продвижению бренда в социальных сетях и специальный туристический сайт в интернете. Авторы стартапа настаивают, что «однажды созданный качественный „туристический“ образ уже не должен видоизменяться, меняться должны формы его подачи и продвижения в зависимости от требований времени».

Президент Египта по итогам каирского молодежного форума распорядился развить инициативу Луксора и подготовить проект Branding Egypt, в ходе реализации которого свои логотипы получат все привлекательные для туристов провинции.

Молодежную инициативу оценили и в парламенте Египта. Представители парламентского комитета по туризму уверены, что современные и нестандартные решения в туристической сфере будут способствовать развитию этой отрасли.