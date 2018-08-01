В ООН не поддержали способ Италии остановить незаконную миграцию

Случай с итальянским буксиром АSSO 28, который спас в Средиземном море 108 мигрантов, остается в топе европейских новостей. И все потому, что капитан корабля вместо того, чтобы доставить нелегалов к итальянским берегам, прямиком направился к берегам ливийским. И высадил искателей лучшей жизни в местном порту, даже не пожелав выяснить, имеют ли они право на получение убежища в единой Европе или нет.

В среду управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило, что намерено расследовать действия экипажа итальянского буксира. Тот, мол, не имел права возвращать мигрантов в Ливию , поскольку эта страна «не является безопасной для проживания», что ранее признали в ООН и Евросоюзе . А далее начинается казуистика. По международному праву, если итальянцы спасли беженцев в нейтральных водах, то их следовало доставить в государство, где им ничего не будет угрожать, то есть на Апеннины. Но если это произошло в территориальных водах Ливии, то спасенных можно на законных основаниях вернуть в то место, откуда они отправлялись в опасный путь. Поскольку с юридической точки зрения в этом случае Ливия перестает быть опасной для жизни страной. На эту норму и ссылается капитан ASSO. Причем в этом миграционном театре абсурда есть еще один существенный нюанс — признавший Ливию небезопасной для беженцев страной Евросоюз обсуждает с Триполи размещение на ливийской территории транзитных лагерей для беженцев. В конце июня переговоры на эту тему в ливийской столице вел вице-премьер Италии Маттео Сальвини. Правда, визит прошел безуспешно: собеседник Сальвини вице-председатель президентского совета Ливии Ахмед Майтыг заявил, что Триполи «согласен с Европой в том, что касается миграции, но полностью отвергает наличие каких-либо лагерей». В свою очередь итальянский переговорщик написал в «Твиттере», что также предлагал ливийцам создать несколько центров по приему беженцев в африканских государствах к югу от ливийских границ вместо аналогичных лагерей, которые Франция Испания хотели бы открыть на итальянской территории.

На реализацию так называемого «плана Маршалла по Африке» Европе необходимо по меньшей мере 40 миллиардов евро

В интервью газете Die Welt глава Европарламента Антонио Таяни озвучил расходы, которые необходимо заложить в бюджете Евросоюза для преодоления миграционного кризиса. Суммы выглядят астрономическими: по мнению Таяни, на реализацию так называемого «плана Маршалла по Африке» Европе необходимо по меньшей мере 40 миллиардов евро, чтобы в ближайшие 10 лет мобилизовать инвестиции в размере 500 миллиардов евро. Только на перекрытие средиземноморского маршрута миграции единой Европе необходимо 6 миллиардов евро.

С учетом замороженной торговой войны с США и требований Вашингтона к членам НАТО существенно увеличить расходы на оборону Брюсселю просто неоткуда взять средства для затыкания миграционных дыр. «Такие страны, как Италия и Греция хотят, чтобы другие забрали их беженцев. Польша Венгрия о таком и думать не хотят. Позиции стран ЕС в миграционной политике абсолютно непоколебимы», — констатирует Frankfurter Rundschau.

Приведу мнение представителя еще одной страны, вовлеченной в миграционный кризис. Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель считает, что проблему нельзя решить точечно, распределив по странам нелегалов, находящихся на том или ином корабле. А единой Европе предстоит строить миграционную политику в перспективе на 20-30 лет, чтобы ответить на вопрос, что делать с 200 миллионами новых жителей, которые появятся в Африке. На общественное мнение влияет немедленный эффект в СМИ, признает Боррель, — мертвый ребенок на пляже или тонущий корабль. Ищутся немедленные решения, но это не решает проблему в корне.