В Италии рвётся к власти сильный лидер — друг России

Прошло всего два месяца с момента формирования нового правительства Италии , а на новоиспечённого главу МВД Маттео Сальвини уже посыпались обвинения в популизме и даже фашизме! Причиной стали его слова и действия в отношении нелегальных мигрантов, а также открытые призывы к снятию санкций с России . Может ли Сальвини, известный своей решительностью, стать образцом для нового поколения европейских политиков, разбиралась «Наша Версия».

В начале июня судно «Аквариус» , принадлежащее благотворительной организации SOS Méditerranée, запросило разрешения на швартовку в одном из портов южной Италии. На судне находились 629 мигрантов из стран Африки, в том числе женщины и дети. Однако правительство Италии устами главы МВД Маттео Сальвини без колебаний запретило «Аквариусу» приближаться к итальянским берегам. «Италия сказала „нет“ торговле людьми, „нет“ бизнесу нелегальной иммиграции», — заявил глава МВД, после чего посоветовал судну отправиться со своими пассажирами на Мальту. В итоге беженцев приняла Испания, а на Италию и её министра внутренних дел обрушился шквал критики как внутри страны, так и за рубежом. Отказ принять «Аквариус» осудила Ангела Меркель, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал решение итальянских властей «циничным и безответственным». Также он напомнил, что в соответствии с Дублинскими соглашениями 2013 года именно страна, на территории и в территориальных водах которой оказались мигранты, должна рассматривать их заявления о статусе беженца. До сих пор это правило выполнялось. И вот теперь Сальвини решил озвучить то, о чём думали многие, но не решались сказать вслух.

Макрон и Меркель сердятся

С 2015 года, когда Европу накрыл миграционный кризис, на территорию стран ЕС въехало более 1,5 млн мигрантов из стран Африки и Ближнего Востока. Основной удар на себя приняли Греция, Испания и Италия. Только с начала этого года количество нелегалов, прибывших в Европу через Средиземное море, превысило 40 тыс. человек.

Парадокс ситуации в том, что Ангела Меркель, фактически пригласившая несколько лет назад в свою страну беженцев и тем самым спровоцировавшая миграционный кризис, сама нарушила базовые принципы Дублинских соглашений, ведь в Германию мигранты попали через прибрежные страны ЕС. Но надавить сейчас на строптивых итальянцев с целью вынудить их сменить миграционную политику у Меркель вряд ли получится: её собственный глава МВД Хорст Зеехофер полностью поддержал своего итальянского коллегу. А конфликт с Зеехофером вполне может привести к распаду с таким трудом сколоченной коалиции и досрочным выборам в бундестаг. Что же касается Франции, то она уже сократила до минимума количество принимаемых мигрантов, так что вряд ли у неё есть право критиковать аналогичные шаги Италии, о чём и заявил Сальвини. «Если для высокомерного президента Макрона это не проблема, мы предлагаем ему прекратить оскорбления и доказать щедрость фактами, открыв французские порты», — заявил глава итальянского МВД.

Запрос на сильную руку

Жёсткая политика в отношении мигрантов и беженцев — лишь часть политической программы нового правительства Италии. В ближайшее время Рим намерен всерьёз поставить перед Брюсселем вопрос о списании всех долгов перед Европейским центральным банком (ЕЦБ), а это 250 млрд евро. Мало того, новое правительство намерено заставить Брюссель смириться с тем, что Италия будет создавать так называемый резервный механизм, который позволил бы в случае необходимости отказаться от евро и вернуться к старой доброй итальянской лире. Третье требование — немедленное снятие санкций против России, поскольку они наносят ущерб итальянской экономике. Горячим сторонником последнего пункта является как раз Маттео Сальвини, чья партия «Лига Севера» набрала на последних парламентских выборах более 17% голосов.

Основную конкуренцию Лиге составило Движение пяти звёзд во главе с Луиджи ди Майо, заручившееся поддержкой 32% избирателей. Ди Майо уже видел себя в кресле премьера, но был вынужден удовольствоваться постом министра экономического развития, труда и соцполитики. Премьером же стал беспартийный юрист Джузеппе Конте, которому сейчас приходится лавировать между двумя своими замами — ди Майо и Сальвини. В первом же своём выступлении перед депутатами новый премьер фактически озвучил позицию Сальвини: «Правительство Италии будет выступать в качестве промоутера отмены санкционной политики в отношении России». Когда же генсек НАТО Йенс Столтенберг попытался мягко напомнить итальянскому правительству, что «санкции нужно уважать», ему ответил уже Луиджи ди Майо: «Наш кабинет не будет подчиняться воле других правительств».

В такой любви к России со стороны ведущих итальянских политиков нет ничего странного. Итальянская экономика пострадала от антироссийских санкций больше остальных. Сейчас Брюссель требует от Италии жить по средствам, но при этом не даёт эти средства зарабатывать на торговле с Россией. Вдобавок сама итальянская политическая система уже давно вызывает недовольство всё большего числа граждан республики: за послевоенные годы в Италии сменилось более 60 правительств. В период экономического роста с подобной чехардой мирились, но сейчас в обществе явно зреет запрос на сильных лидеров. Так что не стоит удивляться словам Сальвини: «Нам стало бы жить лучше, если бы у нас в Италии был Путин». Сам глава МВД неоднократно бывал в России, в том числе в Крыму после вхождения полуострова в её состав. Во время последнего визита в прошлом году лидер Лиги Севера даже заключил договор о сотрудничестве с «Единой Россией». После этого политические оппоненты записали Сальвини в «лучшие друзья Путина», отобрав таким образом этот «титул» у бывшего премьера Сильвио Берлускони.

Сальвини как Муссолини

Сам Берлускони, кстати, умудрился поссориться с Сальвини буквально сразу же после последних парламентских выборов. Оба политика прошли в парламент в составе правоцентристской коалиции, объединившей Лигу Севера Сальвини, «Братьев Италии» Джорджии Мелони и движение «Вперёд, Италия», возглавляемое Сильвио Берлускони. В сумме все три силы набрали 37% голосов, однако более половины из них пришлось на долю Лиги, что обеспечило Маттео Сальвини неформальное положение лидера правых. Одновременно Сальвини стал излюбленной мишенью для критики со стороны итальянских левых, в первую очередь за свою миграционную политику. Мэр Неаполя Луиджи де Маджистрис даже пригрозил главе МВД «международным трибуналом за преступление против человечности». А его коллега, мэр Палермо Леолука Орландо, заявил, что подаст соответствующую жалобу на действия министра внутренних дел в Международный суд в Гааге. Многие журналисты уже сравнивали заявления Сальвини с риторикой Муссолини. Политику Сальвини в отношении мигрантов многие его противники прямо называют фашистской. Но лидера Лиги Севера эти нападки вряд ли заботят. Под его руководством партия укрепила свои позиции не только в северных областях страны, но и на юге, который традиционно считался вотчиной левых, но в последние годы из-за наплыва мигрантов всё больше стал склоняться к правым.

Правда, одними лишь словами удержать популярность будет трудно. В коалиционном соглашении, которое подписали при создании правительства лидеры Лиги Севера и Движения пяти звёзд, одним из пунктов значится депортация полумиллиона нелегалов. При этом Сальвини настаивает также на высылке цыган, прибывших в Италию из стран Восточной Европы, а также на ликвидации их «нелегальных поселений». Итальянские журналисты уже подсчитали, что высылка на родину 500 тыс. мигрантов обойдётся бюджету минимум в 1,5 млрд евро, а потому кампания вряд ли реальна в заявленных масштабах. Впрочем, это лишь малая часть тех 100 млрд евро, в которые, по мнению экономистов, обойдётся выполнение всех обещаний нового правительства «евроскептиков» — от повышения пенсий до уменьшения налогов. Понятно, что реализовать удастся не всё, но Брюсселю уже стоит готовиться к очередному увеличению дотаций для Италии, благо работа над очередным бюджетом ЕС на ближайшие семь лет в самом разгаре. Правительство Джузеппе Конте уже дало понять, что готово в ответ смягчить свою позицию по вопросу списания долгов Италии перед ЕЦБ. А если Брюссель окажется неуступчивым, Италия может наложить вето на продление санкций против России, тем более когда один из вице-премьеров её правительства Маттео Сальвини заявляет, что «считает Путина великим», а «санкции против России — бесполезными и вредными, точка».

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