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Названы регионы, где существует угроза жизни христиан
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Названы регионы, где существует угроза жизни христиан 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Проблема гонений на христиан существует не только на Ближнем Востоке, но и в Африке, а в эпицентре опасных событий находится Египет, сообщил РИА Новости патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II.
"Угроза жизни для христиан сегодня, главным образом, существует в Южном Судане, в Ливии, в Кении и в Северной Африке. Нас очень беспокоит ситуация на Ближнем Востоке. В эпицентре находится Египет", — рассказал александрийской предстоятель.
Патриарх отметил активные усилия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси, который борется с террористическими группировками. «Очень важно различать ислам экстремистского толка и ислам, исповедуя который люди мирно живут, читая Коран, и молятся — мы это видим как никто иной», — добавил он.
Другой важной проблемой для континента стали беженцы, продолжил патриарх.
"Северная Африка — дверь, через которую проходят люди, пересекая Средиземноморье, чтобы попасть в Европу. Беженцы — это огромная проблема, которую Европа до сих пор не поняла и еще не решила", — считает Феодор II.
Феодор II ранее принял участие в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси в Москве. Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом они совершили божественную литургию на Соборной площади в Кремле, а затем возглавили многочисленный крестный ход к памятнику князю Владимиру.
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