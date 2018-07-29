ИГ* взяло на себя ответственность за нападение на учебный медцентр в Афганистане

Боевики террористической организации «Исламское государство» * взяли на себя ответственность за нападение на учебный центр акушерок в афганском Джелалабаде. Об этом сообщило агентство Reuters.

Нападение произошло в минувшую субботу, 28 июля. Захватившие учреждение боевики пытали своих жертв. Известно, что трое погибли. Еще пять человек получили ранения. Перед уходом боевики оставили смертника с бомбой, который привел ее в действие.

Сколько именно террористов напало на центр — неизвестно.