В Камеруне заключенные сбежали из тюрьмы

В Камеруне более 160 заключенных сбежали из тюрьмы

Более 160 заключенных смогли сбежать из тюрьмы на северо-западе Камеруна в результате атаки группы сепаратистов, сообщает местный новостной портал Camerounweb.

По информации портала, серия нападений произошла в северо-западном и юго-западном регионах страны.

Как сообщили источники портала, атаке подверглась главная тюрьма в коммуне Ндоп на северо-западе страны, в результате чего все заключенные (163 человека) смогли бежать.

На юго-западе страны нападению подвергся пост сотрудников полиции. Никто не пострадал.