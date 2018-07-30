В Мали заявили, что атаки на избирательные участки не помешали выборам 

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президентские выборы в Мали успешно состоялись почти на 100% избирательных участков, несмотря на серию нападений, сообщило правительство страны.
В день выборов в разных частях страны произошли атаки на избирательные участки. По данным портала Mali Actu, в воскресенье неизвестные подожгли участки в городах Томбукту и Нионо. Кроме того, коммуна Агелк на востоке Мали подверглась минометному обстрелу.
Несмотря на ряд инцидентов, правительство Мали в понедельник поздравило граждан и всех участников процесса с успешным завершением выборов.
"Голосование по различным причинам не состоялось на 716 избирательных участках, которые составляют 3,11% от общего числа. На остальных 22325 участках, или 96,89%, голосование в целом прошло успешно и в удовлетворительных условиях", — говорится в коммюнике.
Правительство также поблагодарило за профессионализм наблюдателей, гражданских администраторов, силы обороны и безопасности, движение за мир и воссоединение, а также союзные силы. Премьер министр призвал граждан и политических деятелей сохранять спокойствие «для того чтобы сохранить атмосферу мира дружелюбия».
Российский МИД заявил, что Москва приветствует проведение президентских выборов в Мали, отмечая их важное значение для стабилизации обстановки в этом государстве и в целом в регионе Сахеля.