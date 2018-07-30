Ещё
В Мали заявили, что атаки на избирательные участки не помешали выборам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Мали заявили, что атаки на избирательные участки не помешали выборам 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Президентские выборы в Мали успешно состоялись почти на 100% избирательных участков, несмотря на серию нападений, сообщило правительство страны.
В день выборов в разных частях страны произошли атаки на избирательные участки. По данным портала Mali Actu, в воскресенье неизвестные подожгли участки в городах Томбукту и Нионо. Кроме того, коммуна Агелк на востоке Мали подверглась минометному обстрелу.
Несмотря на ряд инцидентов, правительство Мали в понедельник поздравило граждан и всех участников процесса с успешным завершением выборов.
"Голосование по различным причинам не состоялось на 716 избирательных участках, которые составляют 3,11% от общего числа. На остальных 22325 участках, или 96,89%, голосование в целом прошло успешно и в удовлетворительных условиях", — говорится в коммюнике.
Правительство также поблагодарило за профессионализм наблюдателей, гражданских администраторов, силы обороны и безопасности, движение за мир и воссоединение, а также союзные силы. Премьер министр призвал граждан и политических деятелей сохранять спокойствие «для того чтобы сохранить атмосферу мира дружелюбия».
Российский МИД заявил, что Москва приветствует проведение президентских выборов в Мали, отмечая их важное значение для стабилизации обстановки в этом государстве и в целом в регионе Сахеля.
Последние новости
Президент Хорватии прокомментировала ситуацию с зонтом на финале ЧМ Россия ни при чем: "Шпротный король" назвал виновных в разрухе в Латвии В Европе отреагировали на идею депутата Латвии о разделе России
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко84
Жестокая расправа над туристами попала на видео109
Россиянам окончательно испортили лето30
Россия простила долги другим странам364
Реклама с кадрами из кухни Путина заинтересовала органы107
Видео
02:44
В работе московского метро произошел сбой
Новости Москвы
00:44
Россиянам окончательно испортили лето
Путешествия Общество
00:46
Хорватия строит мост к Кремлю
Политика Статьи
07:09
США, Британия и Япония: кто уронит рубль
Экономика Рынки
01:48
Минск прояснил ситуацию с инсультом Лукашенко
СНГ В мире
00:29
Россия простила долги другим странам
Политика
00:21
Жестокая расправа над туристами попала на видео
Криминал Происшествия
01:30
Соседи убивших отца сестер рассказали о его жестокости
Происшествия
02:03
Одна из убивших отца сестер сама позвонила в полицию
Происшествия
00:33
«46 ударов»: Как сестры расправились с отцом в Москве
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение