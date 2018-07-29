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Глава ООН призвал граждан Мали обеспечить мир в преддверии президентских выборов
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Глава ООН призвал граждан Мали обеспечить мир в преддверии президентских выборов 

ИА Синьхуа 1 час назад
ООН, 29 июля /Синьхуа/ — Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций /ООН/ Антониу Гутерриш в субботу призвал малийцев сохранить мир в преддверии президентских выборов в стране.
Антониоу Гутерриш отметил, что он воодушевлен общей атмосферой мира, преобладающей в избирательной кампании в Мали, даже несмотря на продолжающиеся проблемы с безопасностью на севере и в центре страны.
Он настоятельно призвал малийцев придерживаться «мирного курса», чтобы выборы стали «важным праздником демократии». Он также обратился ко всем малийским политическим деятелям с просьбой сделать голосование мирным, свободным и транспарентным процессом и решать любые возможные споры через соответствующие учреждения в соответствии с законом.
Генсек ООН подтвердил приверженность ООН поддержке избирательного процесса в Мали.
Более 8 миллионов граждан Мали проголосуют на президентских выборах в воскресенье. В общей сложности 24 кандидата, включая президента Ибрагима Бубакара Кейту, претендуют на пост главы государства, срок полномочий которого составляет 5 лет. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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