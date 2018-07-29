Глава ООН призвал граждан Мали обеспечить мир в преддверии президентских выборов

ООН , 29 июля / Синьхуа / — Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций /ООН/ Антониу Гутерриш в субботу призвал малийцев сохранить мир в преддверии президентских выборов в стране.

Антониоу Гутерриш отметил, что он воодушевлен общей атмосферой мира, преобладающей в избирательной кампании в Мали , даже несмотря на продолжающиеся проблемы с безопасностью на севере и в центре страны.

Он настоятельно призвал малийцев придерживаться «мирного курса», чтобы выборы стали «важным праздником демократии». Он также обратился ко всем малийским политическим деятелям с просьбой сделать голосование мирным, свободным и транспарентным процессом и решать любые возможные споры через соответствующие учреждения в соответствии с законом.

Генсек ООН подтвердил приверженность ООН поддержке избирательного процесса в Мали.