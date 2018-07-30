Сирийские боевики перешли на сторону Асада

По данным сирийских военных, более 500 бывших повстанцев присоединились к военным, чтобы урегулировать конфликт в бассейне реки Ярмук. Как сообщает издание, боевикам предложили сотрудничество в обмен на то, что тех не будут преследовать по закону и позволят остаться в провинции после ее освобождения от ИГ.

В начале июля сообщалось, что лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня. Тогда же стороны договорились об урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия.