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Сирийские боевики перешли на сторону Асада
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Сирийские боевики перешли на сторону Асада 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) присоединились к правительственным войскам ради борьбы простив вооруженных группировок, связанных с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в провинции Дераа. Видеозапись боев против террористов запечатлел российский репортер, сообщает Al Masdar News.
По данным сирийских военных, более 500 бывших повстанцев присоединились к военным, чтобы урегулировать конфликт в бассейне реки Ярмук. Как сообщает издание, боевикам предложили сотрудничество в обмен на то, что тех не будут преследовать по закону и позволят остаться в провинции после ее освобождения от ИГ.
В начале июля сообщалось, что лидеры вооруженных формирований в сирийской провинции Дераа согласились на прекращение огня. Тогда же стороны договорились об урегулировании статуса боевиков и начале сдачи оружия.
Военные действия в Сирии начались в 2011 году. В них задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки.
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