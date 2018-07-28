СМИ: ИГ угрожает расправой над заложниками в Эс-Сувейде 

ТАСС, 28 июля. Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) угрожают учинить расправу над группой из 14 женщин, взятых в заложники во время нападения 25 июля на провинцию Эс-Сувейда на юге Сирии. Об этом сообщил в субботу новостной портал Al Masdar.
По его информации, террористы разослали послания с угрозами родственникам пленниц и требуют выкуп.
Кроме того, боевики добиваются от сирийского командования прекращения операции на северо-востоке Эс-Сувейды и предоставления им безопасного прохода в Сирийскую пустыню. Ранее в другом своем послании террористы требовали остановить операцию правительственной армии в долине реки Ярмук у границы с Иорданией, где находится их последний форпост в провинции Дераа.
В городе Эс-Сувейда (92 км от Дамаска), административном центре одноименной провинции, где проживают выходцы из общины горцев-друзов, террористы осуществили в среду серию терактов. Их жертвами стали 246 человек. Банды ИГ захватили также несколько селений, в их руках могут находиться свыше 60 заложников из числа мирных жителей. Сирийская армия и дружины народного ополчения преследуют террористов и уже освободили пять населенных пунктов.