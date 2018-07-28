СМИ: ИГ угрожает расправой над заложниками в Эс-Сувейде

По его информации, террористы разослали послания с угрозами родственникам пленниц и требуют выкуп.

Кроме того, боевики добиваются от сирийского командования прекращения операции на северо-востоке Эс-Сувейды и предоставления им безопасного прохода в Сирийскую пустыню. Ранее в другом своем послании террористы требовали остановить операцию правительственной армии в долине реки Ярмук у границы с Иорданией , где находится их последний форпост в провинции Дераа.