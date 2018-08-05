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Террористы казнили студента-заложника, захваченного в Сирии
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Террористы казнили студента-заложника, захваченного в Сирии 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Террористы из группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) казнили одного из заложников, захваченных на юге Сирии, сообщает ТАСС со ссылкой на ливийские СМИ.
Захват порядка 50 заложников произошел 25 июля в провинции Эс-Сувейда на юге Сирии в 90 километрах от сирийской столицы. В руках террористов оказались 17 мужчин и около 30 женщин и детей. Расправа учинена над 19-летним студентом.
Ранее боевики требовали от командования вооруженных сил Сирии прекращения вооруженной операции на северо-востоке Эс-Сувейды, а также предоставить им безопасный проход в Сирийскую пустыню. В Дамаске на переговоры с террористами не согласились.
К операции по освобождению заложников подключились дружина народного ополчения и авиация.
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