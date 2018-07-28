Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад

Джелалабад / Афганистан /, 28 июля / Синьхуа / — Взрыв прогремел в субботу в восточном афганском городе Джелалабад , вызвав панику среди жителей. Об этом сообщили очевидцы.

"Мы услышали мощный взрыв в третьем полицейском районе примерно в 11:30 по местному времени. Инцидент произошел недалеко от офиса Министерства здравоохранения , и все это место теперь оцеплено", — сообщил корр. Синьхуа очевидец Матиулла Хан.

По его словам, после взрыва сотрудники сил безопасности сделали несколько предупредительных выстрелов.

"Предварительное расследование показало, что три человека пострадали при взрыве в субботу в Джелалабаде. До сих пор мы не знаем подробностей, но мы постараемся получить дополнительную информацию и поделиться со СМИ результатами расследования", — сказал сотрудник полиции, пожелавший остаться неназванным.

Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.