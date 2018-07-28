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Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад
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Взрыв прогремел в афганском городе Джелалабад 

ИА Синьхуа 1 час назад
Джелалабад /Афганистан/, 28 июля /Синьхуа/ — Взрыв прогремел в субботу в восточном афганском городе Джелалабад, вызвав панику среди жителей. Об этом сообщили очевидцы.
"Мы услышали мощный взрыв в третьем полицейском районе примерно в 11:30 по местному времени. Инцидент произошел недалеко от офиса Министерства здравоохранения, и все это место теперь оцеплено", — сообщил корр. Синьхуа очевидец Матиулла Хан.
По его словам, после взрыва сотрудники сил безопасности сделали несколько предупредительных выстрелов.
"Предварительное расследование показало, что три человека пострадали при взрыве в субботу в Джелалабаде. До сих пор мы не знаем подробностей, но мы постараемся получить дополнительную информацию и поделиться со СМИ результатами расследования", — сказал сотрудник полиции, пожелавший остаться неназванным.
Пока никто не взял на себя ответственность за атаку.
В этой провинции действуют талибы и боевики экстремистской группировки «Исламское государство».
За последние пару лет Джелалабад, расположенный в 120 км к востоку от Кабула, пострадал от нескольких серий терактов. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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