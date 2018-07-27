Ученые назвали лучшее место для наблюдения за полным лунным затмением

КАИР , 27 июля. / ТАСС /. Египет будет наиболее удобным местом для наблюдения за самым продолжительным в нынешнем веке полным лунным затмением, которое наступит вечером 27 июля. Такую информацию предоставила специальная комиссия Национального научно-исследовательского института астрономии и геофизики, который курирует Хелуанскую астрономическую обсерваторию.

По утверждению египетских ученых, хотя нынешнее лунное затмение можно будет увидеть в большинстве стран Африки и Центральной Азии, Египет станет лучшей площадкой для наблюдения за этим явлением. Дело в том, что в настоящее время над египетской территорией сложились наиболее подходящие погодные условия, чтобы своими глазами увидеть «кровавую Луну». Как пояснили специалисты, в день затмения над Египтом не будет ни одного облака.

Лунное затмение происходит в период, когда Земля оказывается между Солнцем и Луной, и последняя попадает в тень Земли, то есть фактически три небесных тела выстраиваются в один ряд. Нынешнее затмение продлится почти четыре часа. Наиболее полным, а потому и эффектным на египетской территории оно будет в 22:21 по местному времени (23:21 мск).