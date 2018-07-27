Ещё
МО РФ: Египет намерен подключиться к процессу возвращения сирийских беженцев на родину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МО РФ: Египет намерен подключиться к процессу возвращения сирийских беженцев на родину 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Египет изъявил желание подключиться к процессу возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.
"Все большее число зарубежных стран выражают готовность участвовать в решении задач гуманитарной операции по возвращению сирийских беженцев в места их постоянного проживания на территории Сирии", — сказал он.
"Так, о желании Египта подключиться к процессу возвращению сирийских беженцев 25 июля в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым заявил египетский посол в Москве Ихаб Наср. Отрадно, что египетская сторона уделяет повышенное внимание гуманитарной операции в Сирии", — отметил генерал, выразив надежду, что российско-египетское сотрудничество на данном направлении «будет только наращиваться».
По его словам, Россия рассчитывает на то, что соседние с Сирией страны, и прежде всего Турция и Иордания, подключаться к этой гуманитарной операции. В силу того, что эффективность решения поставленных задач во многом зависит от результатов деятельности российского дипломатического корпуса, начальник НЦУО попросил представителей МИД РФ и дальше не снижать темпов работы по обеспечению межгосударственного взаимодействия в вопросе возвращения сирийских беженцев. «На данном направлении мы ожидаем в ближайшее время активизации работы соседних с Сирией стран. На следующем расширенном заседании Межведомственного координационного штаба 3 августа прошу доложить, как продвигается решение вопроса по формированию в Иордании, Ливане и Турции круглосуточных совместных оперативных штабов по перемещению беженцев в Сирию», — заявил генерал.
Мизинцев обратил внимание участников заседания на сложную ситуацию, которая складывается в лагере сирийских беженцев «Рукбан» на границе с Иорданией. «Из-за позиции американской стороны для беженцев значительно затруднен не только доступ к гуманитарной помощи, но и сам выход к местам постоянного проживания», — заявил он, попросив представителей МИД заручиться поддержкой Иордании для решения данной проблемы.
"Учитывая конструктивную позицию иорданского руководства в вопросах примирения сторон в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и налаживание мирной жизни, крайне важно привлечь власти Иордании к переговорному процессу. По результатам этой работы прошу также доложить 3 августа", — поручил генерал.
ТАСС: последние новости
СМИ: президент Бразилии поддержал идею участия БРИКС в миротворческой деятельности Уязвимые в Сахеле: почему "Группа пяти" не может противостоять боевикам Центр по примирению: боевики в Сирии пытаются прорваться из Идлиба в провинцию Хомс
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной888
Шутка Путина на БРИКС и другие события дня16
Украинский школьный учебник поразил пользователей Сети444
В Италии объяснили парадокс c признанием Крыма33
Россиян начали выгонять из Европы за крымские паспорта243
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
04:50
Путин внес ясность в дальнейшую судьбу доллара
Экономика Другое
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
05:34
Россияне увидят историческое затмение
Наука Статьи
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
00:40
Иосиф Кобзон не может самостоятельно дышать
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
03:04
Путин пригласил Трампа в Москву
Политика
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение