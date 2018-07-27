МО РФ: Египет намерен подключиться к процессу возвращения сирийских беженцев на родину

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Египет изъявил желание подключиться к процессу возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом сообщил в пятницу начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев на заседании Межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию Сирии.

"Все большее число зарубежных стран выражают готовность участвовать в решении задач гуманитарной операции по возвращению сирийских беженцев в места их постоянного проживания на территории Сирии ", — сказал он.

"Так, о желании Египта подключиться к процессу возвращению сирийских беженцев 25 июля в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Богдановым заявил египетский посол в Москве Ихаб Наср. Отрадно, что египетская сторона уделяет повышенное внимание гуманитарной операции в Сирии", — отметил генерал, выразив надежду, что российско-египетское сотрудничество на данном направлении «будет только наращиваться».

По его словам, Россия рассчитывает на то, что соседние с Сирией страны, и прежде всего Турция Иордания , подключаться к этой гуманитарной операции. В силу того, что эффективность решения поставленных задач во многом зависит от результатов деятельности российского дипломатического корпуса, начальник НЦУО попросил представителей МИД РФ и дальше не снижать темпов работы по обеспечению межгосударственного взаимодействия в вопросе возвращения сирийских беженцев. «На данном направлении мы ожидаем в ближайшее время активизации работы соседних с Сирией стран. На следующем расширенном заседании Межведомственного координационного штаба 3 августа прошу доложить, как продвигается решение вопроса по формированию в Иордании, Ливане и Турции круглосуточных совместных оперативных штабов по перемещению беженцев в Сирию», — заявил генерал.

Мизинцев обратил внимание участников заседания на сложную ситуацию, которая складывается в лагере сирийских беженцев «Рукбан» на границе с Иорданией. «Из-за позиции американской стороны для беженцев значительно затруднен не только доступ к гуманитарной помощи, но и сам выход к местам постоянного проживания», — заявил он, попросив представителей МИД заручиться поддержкой Иордании для решения данной проблемы.

"Учитывая конструктивную позицию иорданского руководства в вопросах примирения сторон в зоне деэскалации на юго-западе Сирии и налаживание мирной жизни, крайне важно привлечь власти Иордании к переговорному процессу. По результатам этой работы прошу также доложить 3 августа", — поручил генерал.