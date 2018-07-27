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В Египте восстановили расколотый памятник Рамзесу II
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В Египте восстановили расколотый памятник Рамзесу II 

РИА Новости 59 минут назад
КАИР, 27 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Египетская археологическая миссия, работающая в комплексе Сан эль-Хагар (древняя столица Танис) в провинции Шаркия в Египте, завершила реставрацию семиметрового памятника фараону Рамзесу Второму (правивший, примерно, в 1279 — 1213 годах до нашей эры), который был обнаружен в конце XIX века разломанным на куски в одном из храмов комплекса.
Как сообщил журналистам глава Высшего совета по вопросам памятников древности Египта Мустафа Вазири, работы по восстановлению памятника проходили с декабря 2017 года. Памятник, сделанный из розового гранита, был собран из отдельных фрагментов, его высота составляет 6,5 метров, вес — порядка 30-ти тонн. После реставрации памятник был установлен на деревянный помост, он останется в комплексе Сан эль-Хагар.
По словам Вазири, работы по реставрации памятника проходили по новейшим методикам и с использованием самой современной техники, воссозданием древней скульптуры занимались те же специалисты, которые ранее реставрировали памятник Рамзесу Второму в храме Луксора.
Работы по реставрации семиметрового памятника фараону Рамзесу II. 26 июля 2018
В районе археологического комплекса Сан эль-Хагар во времена правления XXI (примерно 1077 — 943 года до нашей эры) и XXIII династии (примерно 880-750 года до нашей эры) фараонов располагалась столица Древнего Египта Танис. Там же находились захоронения царей того периода. В XIX веке многочисленные иностранные археологические экспедиции проводили в этом районе раскопки, были обнаружены несколько древних храмов, гробницы, скульптурные памятники. Власти Египта в настоящее время занимаются развитием района Сан эль-Хагар и планируют превратить комплекс в музей под открытым небом. Ожидается, что здесь будут показывать посетителям каменные таблички с иероглифическими надписями, сохранившиеся фрагменты храмов, гробницы, покрытые рисунками колонны, памятники богам и фараонам Древнего Египта.
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