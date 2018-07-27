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СМИ: президент Бразилии поддержал идею участия БРИКС в миротворческой деятельности
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СМИ: президент Бразилии поддержал идею участия БРИКС в миротворческой деятельности 

ТАСС 36 минут назад
ТАСС, 27 июля. Президент Бразилии Мишел Темер поддерживает инициативу ЮАР по созданию в рамках БРИКС рабочей группы по миротворческой деятельности. Об этом он заявил в пятницу в ходе расширенного заседания глав пятерки в форматах «БРИКС+» и «БРИКС-outreach», трансляцию которого вел южноафриканский телеканал SABC.
"У Бразилии имеется значительный опыт участия в миротворческих операциях. Мы сотрудничали с рядом стран в части подготовки их миротворческих контингентов, развернутых под эгидой ООН. В настоящее время наши войска выполняют [миротворческие] миссии в пяти африканских странах, и мы готовы поделиться накопленным опытом", — сказал глава государства.
Президент России Владимир Путин вместе с коллегами из Бразилии, Индии, Китая и ЮАР принимает участие в завершающемся в Йоханнесбурге саммите БРИКС. В четверг состоялись переговоры глав государств, по итогам которого лидеры «пятерки» подписали Йоханнесбургскую декларацию, в которой в частности подтвердили «необходимость дальнейшего укрепления контактов и сотрудничества между членами БРИКС по вопросам миротворческой деятельности». В документе также выражается поддержка инициативе ЮАР по созданию в рамках объединения рабочей группы по миротворчеству.
Бразилия принимает участие в деятельности международных миротворческих контингентов ООН с 1956 года. Около 50 тыс. бразильских военных участвовали в 50 миссиях ООН за рубежом. Военные страны дважды командовали и координировали действия «голубых касок» в операциях в Гаити и Ливане. Наблюдатели и представители генштаба страны в настоящее время задействованы в операциях на Кипре, в Западной Сахаре, Демократической Республике Конго, Гвинее-Бисау, Судане и Южном Судане.
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