Британия приостановила экстрадицию игиловцев в США, чтобы их там не казнили

Британские власти временно приостановили сотрудничество с США по экстрадиции двух боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в России ), передает "Интерфакс" . Англичане опасаются, что американская судебная система может вынести бывшим гражданам Великобритании , примкнувшим к ИГ, смертный приговор. Решение было принято после обращения матери одной из боевиков к руководству МВД Четверо участников ячейки ИГИЛ, получившей название «группа Битлз», проводили казни западных журналистов и сотрудников гуманитарных миссий. Двоих захватили в плен проамериканские силы в Сирии и передали в Великобританию. Там террористов за их преступления лишили гражданства. Было договорено, что боевиков будут судить в США, но Лондон категорически против смертной казни и просит Вашингтон предоставить гарантии, что бывшим британцам не вынесут смертный приговор. Тем временем, в ООН сообщили, что в блокированном боевиками районе на западе Сирии, рядом с Голанскими высотами, могут находиться порядка 55 тысяч мирных жителей.