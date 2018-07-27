Лекцию в РГЮБ посетят любители истории из Богородского

В конференц-зале Российской государственной юношеской библиотеки 30 июля соберутся увлеченные эпохой Древнего Египта москвичи. О феномене искусства того времени расскажет Валерия Косякова, кандидат культурологии, преподаватель РГГУ и основатель культурного центра «Пунктум».

— Древний Египет — увлекательнейшая тема, фараоны, гробницы, мумии. Мы с друзьями собираемся посетить эту лекцию, чтобы глубже познакомиться с этим миром, повлиявшим на всю цивилизацию, — рассказал Роман Архипов , житель района Богородское , студент культорологического факультета.

Период Древнего Египта — это сложный, многовековой путь развития человечества, который сегодня окутан романтическим флёром: археология, пирамиды, проклятья. В массовой культуре эти образы растиражированы, в тоже время осталось и немало загадок.

На лекции Валерия Косякова расскажет о ключевых открытиях Древнего Египта, повлиявших на всю историю: его архитектуре, искусстве, ритуале. Египет — колыбель искусств.

— Мы увидим динамику и трансформацию Египта древних фараонов в Египет римский, обсудим фаюмский портрет и его влияние на раннехристианскую икону, — подчеркнула лектор.

Начало в 18 часов

Адрес: ул. Б. Черкизовская, д. 4, к. 1 Вход свободный.