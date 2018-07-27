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Лекцию в РГЮБ посетят любители истории из Богородского
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Лекцию в РГЮБ посетят любители истории из Богородского 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В конференц-зале Российской государственной юношеской библиотеки 30 июля соберутся увлеченные эпохой Древнего Египта москвичи. О феномене искусства того времени расскажет Валерия Косякова, кандидат культурологии, преподаватель РГГУ и основатель культурного центра «Пунктум».
— Древний Египет — увлекательнейшая тема, фараоны, гробницы, мумии. Мы с друзьями собираемся посетить эту лекцию, чтобы глубже познакомиться с этим миром, повлиявшим на всю цивилизацию, — рассказал Роман Архипов, житель района Богородское, студент культорологического факультета.
Период Древнего Египта — это сложный, многовековой путь развития человечества, который сегодня окутан романтическим флёром: археология, пирамиды, проклятья. В массовой культуре эти образы растиражированы, в тоже время осталось и немало загадок.
На лекции Валерия Косякова расскажет о ключевых открытиях Древнего Египта, повлиявших на всю историю: его архитектуре, искусстве, ритуале. Египет — колыбель искусств.
— Мы увидим динамику и трансформацию Египта древних фараонов в Египет римский, обсудим фаюмский портрет и его влияние на раннехристианскую икону, — подчеркнула лектор.
Начало в 18 часов
Адрес: ул. Б. Черкизовская, д. 4, к. 1  Вход свободный.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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