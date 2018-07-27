В Египте бешеная собака покусала 23 человека, сообщили СМИ

Собака появилась на улицах рано утром, и уже к полудню медики местной больницы, куда поступили с укусами 23 человека, забили тревогу и обратились в полицию с просьбой отловить животное. В больнице Дейрута не хватило лекарства, чтобы сделать уколы всем пострадавшим, поэтому часть отправили в больницу соседнего города. Все покусанные собакой останутся под наблюдением врачей. Животное полицейским пришлось отстрелить.