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ООН сообщила о мирных жителях в сирийском районе, который блокируют боевики
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ООН сообщила о мирных жителях в сирийском районе, который блокируют боевики 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ЖЕНЕВА, 27 июл — РИА Новости, Елизавета Исакова. Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам сообщило о порядке 55 тысячах мирных жителей, которые могут находиться в блокированном боевиками районе на западе Сирии.
"За последние недели правительство Сирии быстро отвоевало территорию, и в настоящий момент только район рядом с Голанскими высотами остается под контролем неправительственных вооруженных группировок, а 200 квадратных километров территории контролируется группой, которая связана с "Исламским государством"*. Мы озабочены политикой этой группы по ограничению передвижения людей, которые пытаются покинуть этот район. Мы полагаем, что порядка 55 тысяч человек остаются блокированными внутри территории, которая находится под контролем этой группировки, связанной с ИГ*", — заявил на брифинге в пятницу пресс-секретарь УКГВ Йенс Лерке.
Лерке подчеркнул, что оценки количества людей были сделаны до того, как территорию захватила группировка, после чего несколько тысяч человек покинули район.
Вооруженный конфликт продолжается в Сирии с марта 2011 года.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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