Ещё
Прокуратура Египта заступилась за россиянку и ее сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Прокуратура Египта заступилась за россиянку и ее сына 

News.ru 44 минуты назад
Фото: РАПСИ
Прокуратура Египта вынесла решение в пользу россиянки и её сына от жителя Каира. Благодаря этому женщина с ребенком смогла вернуться на родину и спастись от насилия гражданского мужа.
«В результате проведенного компетентными органами Египта расследования информация о наличии угрозы жизни и здоровью Марии Э. полностью подтвердилась», — сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.
Известно, что пострадавшей является жительница Тульской области. Она обещала родственникам вернуться домой в мае 2018 года. Однако этого не произошло. Позже выяснилось, что гражданский муж удерживает её в Каире силой и избивает.
Ранее News.ru писал о том, что миллионер отобрал дочь у экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой и отдал её бабушке.
News.ru: последние новости
ХАМАС запросил перемирие у Израиля Нанесён авиаудар по ливийскому Убари Число жертв теракта в Сирии выросло
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарченко ранен199
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной237
Пушкина разнесла Поклонскую из-за пенсий681
Тысячи крымчан подозревают в измене родине96
Россиян могут лишить права на выезд40
Видео
03:32
Трамп разгромил ЕС: очередь за Россией
Экономика Азия
01:02
В тарелке Путина в ЮАР оказалось «что-то зеленое»
Политика
04:15
Пока вы спали: Россиян пропишут на дачах
Общество
02:25
Цымбалюк-Романовская выступила с дерзким заявлением
Шоу-бизнес
01:19
Россиян могут лишить права на выезд
Политика Личный счет
02:40
Жильцов дома под Калининградом обязали проходить погранконтроль
Общество
05:29
Поклонская жестко ответила Пушкиной и Родниной
Политика
00:45
Власти Москвы спасли «Дом-2»
Новости Москвы
00:49
Криминального авторитета убили на празднике
Криминал Происшествия
00:40
Кобзон находится в реанимации
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение