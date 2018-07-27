Прокуратура Египта заступилась за россиянку и ее сына

Прокуратура Египта вынесла решение в пользу россиянки и её сына от жителя Каира . Благодаря этому женщина с ребенком смогла вернуться на родину и спастись от насилия гражданского мужа.

«В результате проведенного компетентными органами Египта расследования информация о наличии угрозы жизни и здоровью Марии Э. полностью подтвердилась», — сообщили в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой.

Известно, что пострадавшей является жительница Тульской области . Она обещала родственникам вернуться домой в мае 2018 года. Однако этого не произошло. Позже выяснилось, что гражданский муж удерживает её в Каире силой и избивает.

Ранее News.ru писал о том, что миллионер отобрал дочь у экс-солистки «ВИА Гры» Анны Седоковой и отдал её бабушке.