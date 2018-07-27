Египет начинает торговать паспортами

Египет предлагает гражданство иностранцам, которые сделают вклад на сумму не менее $392,000 и через пять лет сдадут его в местную казну, говорится в поправке, принятой парламентом. Страна стремится привлечь иностранные инвестиции, в частности, через серию жестких реформ, связанных с кредитной программой МВФ в размере $12 миллиардов, которая началась в конце 2016 года, сообщает MEE.

Пока не до конца ясно, какие экономические выгоды получит иностранец, приобретя местное гражданство, поскольку Египет устанавливает некоторые ограничения на иностранные инвестиционные проекты, запрещает зарубежному гражданину владеть сельскохозяйственной землёй и собственностью на Синайском полуострове.

Глава парламентского комитета по обороне и национальной безопасности генерал Камаль Амер сказал, что новый проект дополняет недавние поправки к Закону об инвестициях, который стимулирует иностранцев вкладывать деньги в страну.

Он сказал, что иностранцы, которые приобретают гражданство, не будут иметь никаких политических прав до истечения пяти лет. Потребуется 10 лет для того, чтобы быть избранными или назначенным в представительный орган. Супруги и дети вкладчика не будут иметь права на гражданство, если не проживают в Египте.

Между тем, Египет назван самым быстрорастущим рынком недвижимости в мире.