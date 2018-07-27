Дополнительный набор студентов по программе для Минэнерго Египта провели в томском вузе 

ТОМСК, 27 июля. /ТАСС/. Около 20 граждан Египта начнут обучение в Томском политехническом университете (ТПУ) в 2018 году по программе подготовки кадров по заказу министерства энергетики этой страны, обучение организованно совместно с Египетско-российским университетом. Об этом ТАСС рассказал в пятницу проректор ТПУ Александр Вагнер.
"В этом году нам мы уже набрали 17 студентов на эту программу. Дополнительно мы ожидаем еще двух или трех человек. У нас есть договор о реализации такой программы с Египетско-российским университетом (ЕРУ) непосредственно под те задачи, которые ставит Министерство энергетики Египта", — сказал Вагнер.
Он пояснил, что те студенты, которые начали обучение по этой программе в прошлом учебном году, успешно продолжают обучение. «Первые студенты по этой программе отучились первый год, успешно сдали осеннюю и весеннюю сессии, сейчас они на каникулах, и в сентябре мы их снова ожидаем в ТПУ», — сказал Вагнер.
Кроме того, в ближайшее время в вузе запускается новая программа в рамках направления «Ядерная физика и технология». В отличие от предыдущей программы это будет магистратура, а не специалитет.
"Программа будет создаваться с рядом ведущих африканских университетов, в том числе египетских. Учебный план будет иметь большую долю обучения у нас, в Томске. Три четверти времени студенты будут учится в ТПУ, а со временем программа будет инсталлироваться в вузы-партнеры", — сказал проректор.
По его словам, африканские страны заинтересованы в строительстве атомных электростанции. «А чтобы их строить, проектировать или, как минимум, эксплуатировать — нужны грамотные кадры. Если студенты (из африканских стран) будут соответствовать требованиям ТПУ, мы наберем группу в этом году, но, скорее всего, это произойдет в следующем», — сказал Вагнер.
АЭС в Египте
В конце прошлого года Египет заключил с "Росатомом" финальный контракт на строительство АЭС в Эд-Дабаа в районе Средиземноморья. Межправительственное соглашение о сооружении первой в Египте атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый было заключено еще в 2015 году в Каире. Тогда же стороны подписали соглашение о предоставлении Египту государственного экспортного кредита объемом $25 млрд на возведение АЭС, который покроет 85% работ, оставшиеся расходы египетская сторона должна взять на себя за счет привлечения частных инвесторов, проект планируется реализовать за 12 лет. Строительные работы на объекте должны начаться в ближайшее время.