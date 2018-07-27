Дополнительный набор студентов по программе для Минэнерго Египта провели в томском вузе

"В этом году нам мы уже набрали 17 студентов на эту программу. Дополнительно мы ожидаем еще двух или трех человек. У нас есть договор о реализации такой программы с Египетско-российским университетом (ЕРУ) непосредственно под те задачи, которые ставит Министерство энергетики Египта", — сказал Вагнер.

Он пояснил, что те студенты, которые начали обучение по этой программе в прошлом учебном году, успешно продолжают обучение. «Первые студенты по этой программе отучились первый год, успешно сдали осеннюю и весеннюю сессии, сейчас они на каникулах, и в сентябре мы их снова ожидаем в ТПУ», — сказал Вагнер.

Кроме того, в ближайшее время в вузе запускается новая программа в рамках направления «Ядерная физика и технология». В отличие от предыдущей программы это будет магистратура, а не специалитет.

"Программа будет создаваться с рядом ведущих африканских университетов, в том числе египетских. Учебный план будет иметь большую долю обучения у нас, в Томске. Три четверти времени студенты будут учится в ТПУ, а со временем программа будет инсталлироваться в вузы-партнеры", — сказал проректор.

По его словам, африканские страны заинтересованы в строительстве атомных электростанции. «А чтобы их строить, проектировать или, как минимум, эксплуатировать — нужны грамотные кадры. Если студенты (из африканских стран) будут соответствовать требованиям ТПУ, мы наберем группу в этом году, но, скорее всего, это произойдет в следующем», — сказал Вагнер.

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