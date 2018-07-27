Перешедшая на сторону Дамаска ССА выбила ИГ из Хаита

Перед этим, как пишет канал Directorate 4, ИГ устроили засаду на конвой «Лива аль-Кудс» в провинции Дейр-эз-Зор . В результате атаки погибли четыре члена проправительственной группировки.

Накануне отряд боевиков атаковал Эс-Сувейду, несколько смертников подорвали себя в районе городского рынка. Это повлекло за собой многочисленные жертвы. Часть смертников удалось обезвредить, над ними местные жители устроили самосуд и повесили над дорогой троих боевиков.