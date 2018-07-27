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Перешедшая на сторону Дамаска ССА выбила ИГ из Хаита
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Перешедшая на сторону Дамаска ССА выбила ИГ из Хаита 

News.ru 3 часа назад
Часть бывших боевиков «Сирийской свободной армии» перешло после неоднократных предложений на сторону войск официального Дамаска. Эти отряды отбили у «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) город Хаит в долине Ярмук.
Перед этим, как пишет канал Directorate 4, ИГ устроили засаду на конвой «Лива аль-Кудс» в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли четыре члена проправительственной группировки.
Накануне отряд боевиков атаковал Эс-Сувейду, несколько смертников подорвали себя в районе городского рынка. Это повлекло за собой многочисленные жертвы. Часть смертников удалось обезвредить, над ними местные жители устроили самосуд и повесили над дорогой троих боевиков.
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