Перешедшая на сторону Дамаска ССА выбила ИГ из Хаита 

Часть бывших боевиков «Сирийской свободной армии» перешло после неоднократных предложений на сторону войск официального Дамаска. Эти отряды отбили у «Исламского государства» (Запрещённая в России организация) город Хаит в долине Ярмук.
Перед этим, как пишет канал Directorate 4, ИГ устроили засаду на конвой «Лива аль-Кудс» в провинции Дейр-эз-Зор. В результате атаки погибли четыре члена проправительственной группировки.
Накануне отряд боевиков атаковал Эс-Сувейду, несколько смертников подорвали себя в районе городского рынка. Это повлекло за собой многочисленные жертвы. Часть смертников удалось обезвредить, над ними местные жители устроили самосуд и повесили над дорогой троих боевиков.