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Трое израильтян пострадали в результате нападения мужчины с ножом
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Трое израильтян пострадали в результате нападения мужчины с ножом 

RT на русском 55 минут назад
Израильская армия сообщила, что трое израильтян были ранены в результате нападения мужчины с ножом.
Об этом армейская пресс-служба написала на своей странице в Twitter.
«Террорист осуществил атаку с использованием холодного оружия в поселении Адам, расположенном к северу от Иерусалима, ранения получили трое израильских гражданских лиц, террорист нейтрализован», — указывается в заявлении.
Ранее армия обороны Израиля поразила 68 военных объектов палестинской группировки ХАМАС. Удары были нанесены в ответ на убийство израильского военнослужащего.
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