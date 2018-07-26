Трое израильтян пострадали в результате нападения мужчины с ножом

Израильская армия сообщила, что трое израильтян были ранены в результате нападения мужчины с ножом.

Об этом армейская пресс-служба написала на своей странице в Twitter.

«Террорист осуществил атаку с использованием холодного оружия в поселении Адам, расположенном к северу от Иерусалима , ранения получили трое израильских гражданских лиц, террорист нейтрализован», — указывается в заявлении.