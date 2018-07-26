6 человек погибло в результате взрыва автомобиля правительственных войск Сомали

Найроби , 26 июля / Синьхуа / — Полиция Сомали сегодня сообщила, что накануне вечером автомобиль с солдатами правительственных войск был взорван при помощи придорожного взрывного устройства.

Автомобиль направлялся в аэропорт Баледогле в провинции Нижняя Джубба на юге страны. В результате как минимум 6 солдат погибло.

Как сообщила полиция, взрыв произошел возле поселка Ванлавейн в провинции Нижняя Джубба. Местные жители сообщили, что автомобиль правительственных войск перевозил под охраной партию продуктов питания и тылового снаряжения, направляясь в аэропорт Баледогле в провинции Нижняя Джубба. Местный житель сообщил корр. Синьхуа, что во время инцидента на месте прогремел сильный взрыв.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. —0—