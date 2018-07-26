Ещё
6 человек погибло в результате взрыва автомобиля правительственных войск Сомали
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

6 человек погибло в результате взрыва автомобиля правительственных войск Сомали 

ИА Синьхуа 53 минуты назад
Найроби, 26 июля /Синьхуа/ — Полиция Сомали сегодня сообщила, что накануне вечером автомобиль с солдатами правительственных войск был взорван при помощи придорожного взрывного устройства.
Автомобиль направлялся в аэропорт Баледогле в провинции Нижняя Джубба на юге страны. В результате как минимум 6 солдат погибло.
Как сообщила полиция, взрыв произошел возле поселка Ванлавейн в провинции Нижняя Джубба. Местные жители сообщили, что автомобиль правительственных войск перевозил под охраной партию продуктов питания и тылового снаряжения, направляясь в аэропорт Баледогле в провинции Нижняя Джубба. Местный житель сообщил корр. Синьхуа, что во время инцидента на месте прогремел сильный взрыв.
На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за инцидент. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Два человека погибли в связи с нападением в Буркина-Фасо Бывший генсек ООН К. Аннан призвал жителей Зимбабве принять активное участие во всеобщих выборах Заместитель командующего силами ИГ ликвидирован на севере Афганистана -- местная полиция
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Конфуз на саммите БРИКС, новая выходка Макаревича и другие события дня
США поставили Турции серьезный ультиматум
Поклонская отреагировала на срыв заседания своей комиссии
«Вообще слег»: Кобзон попал в больницу
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие116
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
04:50
Познер рассказал, кто на самом деле упразднил СССР
Общество
Путин выступает на саммите БРИКС
Политика
00:47
Украинских военных в Донбассе накрыло стихийное бедствие
Украина В мире
01:30
Матвиенко вспомнила ситуацию 90-х с пенсиями
Личный счет Экономика
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
01:00
Поклонская ответила на предложение покинуть ЕР
Политика
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:04
Британия подняла истребители из-за Су-24
Армия Европа
00:50
Чурикова слила эксклюзив о Лепсе
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение