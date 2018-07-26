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Пенс заявил о падении «халифата» террористов в Сирии и Ираке
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Пенс заявил о падении «халифата» террористов в Сирии и Ираке 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Вице-президент США Майк Пенс заявил, что так называемый «халифат» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перестал существовать. Соединенные Штаты продолжат борьбу с международным терроризмом, отметил он, выступая на министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания, организованной Госдепом.
"С гордостью могу сообщить, что ИГ бежит, их халифат пал", — цитирует Пенса РИА Новости. Он также пообещал, что его страна «не успокоится», пока террористическая группировка не будет «стерта с лица земли».
В 2014 году группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) захватила территории в Сирии и Ираке, провозгласив их своим «халифатом».
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