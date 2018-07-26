Пенс заявил о падении «халифата» террористов в Сирии и Ираке 

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что так называемый «халифат» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) перестал существовать. Соединенные Штаты продолжат борьбу с международным терроризмом, отметил он, выступая на министерской встрече по вопросам свободы вероисповедания, организованной Госдепом.
"С гордостью могу сообщить, что ИГ бежит, их халифат пал", — цитирует Пенса РИА Новости. Он также пообещал, что его страна «не успокоится», пока террористическая группировка не будет «стерта с лица земли».