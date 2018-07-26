Йеменские мятежники нанесли удар по международному аэропорту столицы ОАЭ

Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) заявило, что нанесло удар по международному аэропорту Абу-Даби с использованием беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Масира».

Эр-Рияда. По версии мятежников, атаку на воздушную гавань совершил боевой беспилотник типа «Самад-3». Это первый удар, нанесенный хуситами по международному аэропорту столицы Объединенных Арабских Эмиратов . До сих пор йеменские мятежники обстреливали ракетами воздушную гавань столицы Саудовской Аравии

Администрация аэропорта Абу-Даби сообщила на своей странице в Twitter об инциденте с грузоперевозчиком на летном поле Терминала-1 в 16:00 по местному времени (15:00 по Москве ), не уточнив детали случившегося. При этом отмечается, что произошедшее не повлияло на работу аэропорта. О предполагаемой атаке официальных комментариев нет.

На минувшей неделе хуситы заявили, что аналогичный военный дрон атаковал НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в пригороде Эр-Рияда. В компании эту информацию опровергли.

Нестабильная обстановка сохраняется в Йемене после ухода в отставку президента Салеха в 2011 году. Тогда в стране вспыхнули массовые антиправительственные выступления с требованиями реформ. В течение года было убито более двух тысяч йеменцев. В итоге Салех отказался от власти в обмен на судебный иммунитет. В феврале 2012 года по итогам досрочных выборов власть официально перешла от него к Абду Раббо Мансуру Хади

Катар, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан. Акции протеста хуситов начались в Йемене в середине августа 2014 года. Через месяц они переросли в столкновения с силами безопасности. В январе 2015 года хуситы захватили столицу Йемена Сану . Они распустили парламент и вынудили правительство и президента Абда Раббо Мансура Хади подать в отставку. Однако глава государства передумал уходить, переехав в город Аден . Когда повстанцы стали штурмовать город, он бежал из страны. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Тогда получившую название «Буря решимости» операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн Кувейт и ОАЭ, к ним присоединились Египет

В конце прошлого года в Йемене произошли столкновения между повстанцами-хуситами и сторонниками бывшего президента страны Али Абдалла Салеха. За шесть дней боев было убито не менее 125 человек и 245 ранено. В начале декабря повстанцы объявили об убийстве Салеха. В партии экс-главы государства «Всеобщий народный конгресс» сперва отрицали убийство лидера, но затем признали его гибель.