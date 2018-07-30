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Центр по примирению за неделю доставил жителям Сирии более 42 тонн помощи
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Центр по примирению за неделю доставил жителям Сирии более 42 тонн помощи 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил за неделю более 42 тонн продовольствия и медикаментов жителям страны. Соответствующие данные Минобороны приводит в понедельник газета «Красная звезда».
Согласно опубликованной инфографике, Центр в указанное время провел три гуманитарные акции, а также оказал медицинскую помощь более 400 мирным жителям.
Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведены 1876 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 2 миллиона 855,66 тонн.
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