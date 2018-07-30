Центр по примирению за неделю доставил жителям Сирии более 42 тонн помощи

МОСКВА , 30 июля. / ТАСС /. Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил за неделю более 42 тонн продовольствия и медикаментов жителям страны. Соответствующие данные Минобороны приводит в понедельник газета «Красная звезда».

Согласно опубликованной инфографике, Центр в указанное время провел три гуманитарные акции, а также оказал медицинскую помощь более 400 мирным жителям.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведены 1876 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 2 миллиона 855,66 тонн.