ООН высоко оценила гуманитарную операцию РФ и Франции в Сирии

"Речь идет о финансовой поддержке проектов по гуманитарному реагированию гуманитарных операций ООН, а также помощи, которая предоставляется соседними государствами и помощи в натуральной форме, в частности такой, которая предоставляется Францией при поддержке РФ, распространенная накануне в Думе ", — передает ТАСС слова Лоукока.

Он также выразил сожаление, что в текущем году гуманитарные операции ООН в Сирии получали недостаточное финансирование.