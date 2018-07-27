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ООН высоко оценила гуманитарную операцию РФ и Франции в Сирии
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ООН высоко оценила гуманитарную операцию РФ и Франции в Сирии 

Российская Газета 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Население Сирии нуждается в большем числе таких гуманитарных операций как та, которую на этой неделе осуществили Франция и Россия, заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, выступая на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в САР. Всего за этот период гуманитарную помощь получили 3 млн сирийцев.
"Речь идет о финансовой поддержке проектов по гуманитарному реагированию гуманитарных операций ООН, а также помощи, которая предоставляется соседними государствами и помощи в натуральной форме, в частности такой, которая предоставляется Францией при поддержке РФ, распространенная накануне в Думе", — передает ТАСС слова Лоукока.
Он также выразил сожаление, что в текущем году гуманитарные операции ООН в Сирии получали недостаточное финансирование.
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