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ООН: Франция выделила €500 тыс. на разминирование освобожденных от ИГ районов Ирака
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ООН: Франция выделила €500 тыс. на разминирование освобожденных от ИГ районов Ирака 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 26 июля. Правительство Франции выделило €500 тыс. на разминирование территорий Ирака, освобожденных от боевиков запрещенной в РФ группировки "Исламское государство" (ИГ) . Об этом стало известно из официального заявления Службы ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС).
"С первым траншем от Франции служба по разминированию ООН усилит свои возможности по мониторингу и очистке освобожденных районов [от мин и неразорвавшихся снарядов]", — говорится в документе. В ЮНМАС отметили, что работы будут идти в иракских провинциях Анбар, Найнава, Киркук, Салах-эд-Дин и Дияла.
Боевики ИГ оккупировали часть иракской территории летом 2014 года. В июне они захватили второй по величине город страны Мосул (административный центр провинции Найнава) и объявили его столицей «халифата». В 2015 году при поддержке международной коалиции иракские правительственные силы начали широкомасштабную кампанию по освобождению захваченных экстремистами районов. В декабре 2017 года премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил об окончательном поражении ИГ, однако позднее неоднократно повторял, что угроза терроризма по-прежнему сохраняется.
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