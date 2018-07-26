В Афганистане уничтожены четыре боевика «Сети Хаккани»

Кабул , 26 июля / Синьхуа / — Четыре боевика террористической группировки «Сеть Хаккани» были уничтожены в среду при авиаударе в провинции Хост на востоке Афганистана . Об этом в четверг сообщило Министерство обороны страны.

"В среду вечером самолет афганских ВВС нанес авиаудар по террористам «Сети Хаккани» в районе Спера провинции Хост, в результате четыре боевика были убиты", — говорится в заявлении ведомства.