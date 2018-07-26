В Афганистане уничтожены четыре боевика «Сети Хаккани» 

Кабул, 26 июля /Синьхуа/ — Четыре боевика террористической группировки «Сеть Хаккани» были уничтожены в среду при авиаударе в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом в четверг сообщило Министерство обороны страны.
"В среду вечером самолет афганских ВВС нанес авиаудар по террористам «Сети Хаккани» в районе Спера провинции Хост, в результате четыре боевика были убиты", — говорится в заявлении ведомства.
Террористическая группировка «Сеть Хаккани», связанная с движением «Талибан», в основном действует в восточных провинциях Афганистана и Кабуле. —0—