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В Афганистане уничтожены четыре боевика «Сети Хаккани»
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В Афганистане уничтожены четыре боевика «Сети Хаккани» 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Кабул, 26 июля /Синьхуа/ — Четыре боевика террористической группировки «Сеть Хаккани» были уничтожены в среду при авиаударе в провинции Хост на востоке Афганистана. Об этом в четверг сообщило Министерство обороны страны.
"В среду вечером самолет афганских ВВС нанес авиаудар по террористам «Сети Хаккани» в районе Спера провинции Хост, в результате четыре боевика были убиты", — говорится в заявлении ведомства.
Террористическая группировка «Сеть Хаккани», связанная с движением «Талибан», в основном действует в восточных провинциях Афганистана и Кабуле. —0—
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