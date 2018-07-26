Не менее 215 человек погибли при терактах в Сирии 

Число жертв терактов боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки «ИГИЛ») на юге Сирии возросло до 215. Еще 153 человека получили ранения.
Несколько смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Сначала мощный взрыв прогремел в районе рынка Сук-эль-Ходра. Затем поступили сведения о взрыве в районе Эль-Мусаллех, напоминает ТАСС. Формально город контролируется сирийскими властями.
Экстремисты также атаковали несколько деревень на востоке одноименной провинции.
МИД РФ осудил это нападение и призвал мировое сообщество скоординировать усилия по борьбе с терроризмом. Российское дипведомство заявило, что боевики ДАИШ и "Джебхат ан-Нусры" (также запрещена в России) терроризируют мирных жителей в предчувствии своего неизбежного разгрома сирийской армией.