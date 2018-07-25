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Армия Ливии во главе с Хафтаром контролирует до 90% страны
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Армия Ливии во главе с Хафтаром контролирует до 90% страны 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КАИР, 25 июл — РИА Новости. Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара контролирует до 90% страны, заявил в среду ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари.
В конце июня Ливийская национальная армия объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок.
"К настоящему моменту национальная армия Ливии контролирует до 90% страны", — сказал аль-Мисмари в ходе пресс-конференции в Бенгази, транслируемой арабскими спутниковыми телеканалами.
Вместе с тем бригадный генерал посетовал на сохраняющееся эмбарго на поставки оружия в Ливию. Он отметил, что «международное сообщество, видимо, согласится возобновить поставки лишь после уничтожения ливийской армии, победившей террористов».
Также спикер заявил и о необходимости прекращения контроля столицы страны Триполи со стороны различных вооруженных группировок.
После свержения власти многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи боевики отказались сдавать оружие новому правительству и продолжают контролировать ряд городов, в том числе столицу Триполи.
В Ливии в последние годы сохраняется двоевластие — на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.
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