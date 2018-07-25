Армия Ливии во главе с Хафтаром контролирует до 90% страны

КАИР , 25 июл — РИА Новости . Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством маршала Халифы Хафтара контролирует до 90% страны, заявил в среду ее официальный представитель Ахмед аль-Мисмари.

В конце июня Ливийская национальная армия объявила о взятии под контроль города Дерна, находившегося несколько лет под властью различных радикальных группировок.

"К настоящему моменту национальная армия Ливии контролирует до 90% страны", — сказал аль-Мисмари в ходе пресс-конференции в Бенгази, транслируемой арабскими спутниковыми телеканалами.

Вместе с тем бригадный генерал посетовал на сохраняющееся эмбарго на поставки оружия в Ливию. Он отметил, что «международное сообщество, видимо, согласится возобновить поставки лишь после уничтожения ливийской армии, победившей террористов».

Также спикер заявил и о необходимости прекращения контроля столицы страны Триполи со стороны различных вооруженных группировок.

После свержения власти многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи боевики отказались сдавать оружие новому правительству и продолжают контролировать ряд городов, в том числе столицу Триполи.