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Срочно: Конфликтующие стороны Южного Судана подписали соглашение о распределении власти и управления
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Срочно: Конфликтующие стороны Южного Судана подписали соглашение о распределении власти и управления 

ИА Синьхуа 6 часов назад
Хартум, 25 июля /Синьхуа/ — Конфликтующие стороны Южного Судана сегодня в столице Судана городе Хартум подписали соглашение о распределении власти и управления. —0—
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