Срочно: Конфликтующие стороны Южного Судана подписали соглашение о распределении власти и управления 

ИА Синьхуа: последние новости

Бывший генсек ООН К. Аннан призвал жителей Зимбабве принять активное участие во всеобщих выборах

ХАМАС приняло инициативу Египта о палестинском примирении

По меньшей мере 22 человека погибли при взрыве на юго-западе Пакистана