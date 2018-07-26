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Сирийские военные ликвидировали 75 боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда
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Сирийские военные ликвидировали 75 боевиков ИГ* в провинции Эс-Сувейда 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ДАМАСК, 26 июл — РИА Новости. Сирийская армия и бойцы местного ополчения ликвидировали около 75 боевиков террористической группировки «Исламское государство»*, отражая атаку на деревню на востоке и северо-востоке провинции Эс-Сувейда, рассказал РИА Новости губернатор провинции Эс-Сувейда Амер Аль-Ашши.
"Сирийская армия прибыла в зону (боевых действий) и вступила в бой с нападающими и ликвидировала около 75 террористов", — сказал Аль-Ашши.
В среду утром несколько террористов-смертников совершили теракт в городе Эс-Сувейда. Один из смертников привел в действие взрывное устройство на овощном рынке города, еще одного поймал местный житель, однако боевик подорвал себя. Отряды ИГ* также напали на ряд деревень на востоке провинции Эс-Сувейда, однако получили отпор. Число жертв в результате атаки и терактов боевиков в Эс-Сувейде превысило 170 человек, ранения получили более 200 мирных граждан.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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