Ещё
Замглавы МИД встретился с послом Южного Судана
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замглавы МИД встретился с послом Южного Судана 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с новым послом Южного Судана в РФ двустороннее сотрудничество Москвы и Джубы, сообщает МИД РФ.
Посол Чол Тонг Маяй Джанг в ходе беседы с Богдановым в среду вручил копии верительных грамот, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и других областях и подтвердили настрой на укрепление конструктивного взаимодействия в ООН и на других международных площадках.
"Состоялся обмен мнениями о ситуации в Южном Судане, перспективах урегулирования внутреннего конфликта в этой стране. С российской стороны была выражена поддержка миротворческим усилиям африканского сообщества, в первую очередь Межправительственной организации по развитию (ИГАД), по обеспечению мира, стабильности и безопасности в Южном Судане", — говорится в сообщении.
В середине июля Совет Безопасности ООН девятью голосами за и шестью воздержавшимися принял резолюцию по запрету поставок оружия в Южный Судан. Согласно принятым изменениям в резолюции 2428 предполагается, что начиная с 31 мая 2019 года все государства-члены должны прекратить поставки оружия в Южный Судан.
С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.
Последние новости
Гигантская рыба проглотила акулу и попала на видео "Блеф не удался": эксперт о выборе Анкары не в пользу США В Индонезии родился ребенок с двумя лицами
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина нашла еще один способ наказать Крым123
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня6
Крымский мост начал отделяться от Крыма715
Заявление Лолиты грозит международным скандалом346
Трамп и Путин не поделили Украину203
Видео
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
01:54
Маликов поразил сенсационным признанием о геях
Шоу-бизнес
03:37
«Считал себя в безопасности»: Кривицкого задержали в Италии
Происшествия Статьи
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
00:58
Украина нашла еще один способ наказать Крым
Украина В мире
02:57
Взяли за пытки: кто ответит за избиение в двух колониях
Происшествия Статьи
02:19
Захарченко оставили без денег
Криминал Происшествия
05:24
Трамп и Путин не поделили Украину
В мире Европа
00:47
Киев затопило
В мире Украина
01:28
Вице-премьер рассказал о «проклятии» России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение