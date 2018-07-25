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Парламент Египта поддержал программу нового правительства
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Парламент Египта поддержал программу нового правительства 

РИА Новости 4 часа назад
КАИР, 25 июл — РИА Новости, Маргарита Кислова. Парламент Египта на заседании в среду поддержал программу нового правительства страны во главе с Мустафой Мадбули и выразил ему доверие, сообщило египетское телевидение.
Депутаты заслушали доклад нового премьера и порекомендовали ему соблюдать оговоренные в программе сроки реализации, а также укладываться в бюджет.
Новое правительство было сформировано в Египте в июне после президентских выборов, в ходе которых Абдель Фаттах ас-Сиси был переизбран на новый срок. Египет в настоящее время проводит масштабную программу экономических реформ, которую новый кабинет министров намерен продолжать.
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