Число погибших при теракте в Сирии возросло до 100 человек

Уточняется, что ранены при взрыве 176 человек.

"Число жертв взрыва и нападения в Эс-Сувейде и ее пригороде возросло до 100 человек, 176 ранены", — сообщил источник в местной полиции.

Ранее сообщалось, что террористическую атаку совершил смертник, взорвавший себя на городском рынке в Эс-Сувейде. При этом сирийской армии удалось предотвратить еще две атаки террористов-смертников, принадлежащих группировке «Исламское государство» . Военные ликвидировали их до того, как они привели в действие взрывное устройство.